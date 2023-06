Reprodução Gestora ambiental deu voz de prisão ao Pai de Neymar









Shayene Barreto levou a internet à loucura na tarde desta quinta-feira (22). Para quem não está ligando o nome à pessoa, a coluna te conta agora: ela é a delegada que mandou prender o pai de Neymar após ser desacatada na frente de outros oficiais de Justiça e também da imprensa. E como ela não deitou para o pai do jogador de futebol, mesmo com ele berrando e apontando o dedo em sua cara, a coluna decidiu fazer um perfil dessa "grandona sem medo" e te contar mais sobre ela.













A delegada é formada em Direito, tem pós-graduação em Direito Ambiental e atua como secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, na Costa Verde, no Rio de Janeiro. Além disso, Shayene é presidente ANAMMA RJ (Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente), e realizou pós-graduação em Auditoria e Licenciamento Ambiental.

Na esfera pessoal, a coluna descobriu que ela é casada com o cantor Gamadinho, e tem duas filhas, Antonia e Valentina. Nas redes sociais, ela costuma publicar momentos de lazer com a família e também algumas operações que executa no dia a dia do trabalho.





Durante uma operação realizada na casa de Neymar, Shayene deu voz de prisão ao pai do jogador após ele se exaltar e, aos berros, apontar o dedo em sua cara. A gestora ambiental estava no local para checar denúncias de construção irregular e registrou sete irregularidades, mas foi surpreendida com reação explosiva do empresário.



Usando sua autoridade, e tomada com base no artigo n° 331 do Código Penal, que torna crime o desacato ao funcionário público no exercício da profissão, a responsável pela operação decretou a prisão de Neymar Santos, que foi posteriormente liberado para cumprir outros compromissos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko