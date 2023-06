Reprodução Pai do jogador recebeu voz de prisão em Mangaratiba

O empresário Neymar Santos, pai do jogador Neymar, recebeu voz de prisão após desacatar a secretária de Meio Ambiente que esteve na casa do jogador em Mangaratiba, na Costa Verde, no Rio de Janeiro. O empresário não gostou de ter recebido a notícia de irregularidades na propriedade e se exaltou.





Shayenne Barreto era a responsável que estava na casa do jogador no Condomínio Aero Rural para checar denúncias de construção irregular e registrou sete irregularidades. Assim, o pai do jogador foi informado que seria autuado administrativamente e a obra ficaria embargada até que apresentem todas as licenças necessárias para fazer a intervenção.

Entretanto, Neymar se revoltou com a situação questionando se não poderia usar a casa, e então a secretária deu voz de prisão. Com todo o alvoroço, amigos do empresário precisaram intervir pedindo que ele se acalmasse.

Conforme a Prefeitura de Mangaratiba, a medida foi tomada com base no artigo n° 331 do Código Penal, que torna crime o desacato ao funcionário público no exercício da profissão.

Entretanto, no fim Neymar Santos foi liberado para cumprir outro compromisso diante de um pedido feito pela sua assessoria, e considerando o princípio da razoabilidade.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko