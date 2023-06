Reprodução/Jovem Pan News O canal de notícias não teve um bom desempenho com os telespectadores

A Jovem Pan News fez a alegria de suas concorrentes, a GloboNews e a CNN Brasil, no último sábado (24) ao decidir praticamente ignorar a cobertura internacional dos conflitos entre Rússia e Grupo Wagner. Resultado: ficou no traço absoluto por pouco mais de 9 horas. Já as concorrentes aproveitaram para apresentar índices bem mais interessantes, apostando fortemente nas atualizações do caso.

De acordo com os dados do Kantar Ibope Media obtidos pela coluna com fontes do mercado, a Jovem Pan News ficou no traço por 558 minutos não consecutivos na faixa das 6h à meia-noite. O período compreende 1.080 minutos. Ou seja, o canal de notícias não teve telespectadores em 51% de sua programação.



No confronto direto com a GloboNews ao longo deste período, o canal de notícias da Globo esteve à frente da Jovem Pan por 970 minutos, ou seja, 90% do tempo vitoriosa, passando pouco mais de 16 horas na liderança entre os canais deste segmento na TV a cabo.

A Jovem Pan só conseguiu ter 26 minutos de liderança no sábado, correspondente a 2% de toda a grade. Os outros 84 minutos ela ficou empatada com a GloboNews.

A CNN Brasil teve uma boa performance e alterou sua grade para conseguir transmitir em tempo real os principais acontecimentos do conflito entre a Rússia e o Grupo Wagner. O canal fez o intercâmbio de conteúdo e sinal com a CNN Internacional e escalou profissionais para fazer transmissão simultânea.

Com uma edição temática especial do CNN 360º e com o CNN Prime Time dedicados à cobertura do conflito, ela disputou a liderança diretamente com a GloboNews.