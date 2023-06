Reprodução/CNN Brasil A CNN Brasil já escolheu quem irá substituir Daniela Lima no CNN 360°

Após a saída de Daniela Lima, a CNN Brasil escalou a analista e apresentadora Raquel Landim para comandar o CNN 360°. A ex-âncora do CNN Arena também assume outra função no canal de notícias, continuando na bancada do WW, ao lado de William Waack.



A jornalista atuava no CNN Arena, apresentado de segunda a sexta às 18 horas no canal, e continuará participando do WW todos os dias às 22h. Agora, Raquel assume interinamente o comando do telejornal CNN 360°, onde trará as últimas notícias do Brasil e do mundo.

Com sua saída do CNN Arena, a empresa logo colocou outro nome de peso no comando da programa. Assim, a coluna conta com exclusividade que o responsável será Leandro Magalhães.

Neste fim de semana, o canal aproveitou para gravar as novas chamadas dos telejornais que serão exibidas ao longo das gravações. O rosto de Raquel Landim no comando do CNN 360° e Leandro Landim no CNN Arena já estarão nos próximos programas.

A CNN ainda está de olho em outros nomes do mercado para completar o time, principalmente após a perda de Daniela Lima, o principal nome do canal.

Na última semana, a apresentadora se despediu dos telespectadores ao vivo e os deixou intrigados com a saída inesperada. As insatisfações de Daniela já eram recorrentes, e sua saída e contratação pela GloboNews aconteceram no momento certo. "É com muito orgulho e responsabilidade que anuncio que estou me juntando a um super time, de uma casa que é uma das maiores referências no jornalismo: a GloboNews!", contou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko