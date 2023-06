Reprodução Melhor amigo do apresentador fez revelações sobre relação de Rose Miriam e Gugu Liberato

O diretor Homero Salles, conhecido por toda classe artística como melhor amigo de Gugu Liberato, informou em um depoimento à Justiça que o apresentador e Rose Miriam nunca tiveram relações sexuais, e nem mesmo mantiveram um relacionamento como namorados ou marido e mulher, ao longo de todos os anos em que estiveram juntos.



De acordo com ele, Rose foi escolhida para ser mãe dos filhos de Gugu por ser de confiança, e por manterem uma relação de amizade há anos. Apesar do carinho, a relação deles não evoluiu para algo sexual. As informações foram divulgadas pelo colunista Erlan Bastos, do site Em Off.

No depoimento, o diretor contou que a relação de Gugu e Rose era ótima até 2011. Entretanto, a criação de um documento para a criação dos filhos causou problemas após um advogado defender a médica dizendo que ela deveria receber mais coisas, além da ajuda financeira.

Anteriormente, Gugu auxiliava Rose com uma mesada, pagamento da faculdade de Medicina e ajudava com outras demandas, como troca de carros. Além disso, as viagens eram feitas apenas com a companhia dos filhos e os dois mantinham quartos separados na casa em que moravam.

O diretor, que trabalhou com Gugu no SBT e na Record, contou detalhes sobre um acordo que ofereceu a Rose em 2019, logo após a morte do apresentador. Enquanto a vontade do comunicador era de que a herança ficasse com os filhos e sobrinho, o amigo ainda alertou Rose.

"Disse à Rose que se ela entrasse com um processo estaria tirando os bens dos filhos. Ela me disse que a irmã morava de aluguel, eu disse que cederíamos um imóvel; ela disse que queria um valor mensal, eu disse que ela teria uma mesada igual a mãe do Gugu", falou.

"Eu não tenho raiva e nem mágoa da Rose e das crianças, mas nunca vou perdoar por entrarem na Justiça... Jogaram o nome do Gugu na lama com toda essa exposição", completou.

