Reprodução Advogado explicou situação do pai do jogador

Lucas Takamatsu Martins Cardozo Galli, advogado criminalista formado na Fundação Armando Álvares Penteado, explicou o motivo do pai de Neymar Jr. recebeu voz de prisão na última quinta-feira (22), e quais as consequências do crime cometido.

Ontem, a secretária de Meio Ambiente, Shayane Barreto, esteve na casa do jogador em Mangaratiba, na Costa Verde, no Rio de Janeiro, para verificar uma denúncia anônima de construção irregular e registrou sete irregularidades.

Entretanto, o empresário não engoliu muito bem a situação após ser informado que a obra ficaria embargada até que apresentassem as licenças necessárias, e se exaltou.

Revoltando com a situação e questionando se não poderia usar a casa, Neymar provocou um grande alvoroço e por fim recebeu voz de prisão. Com isso, amigos do empresário precisaram intervir pedindo que ele se acalmasse.



Assim, o advogado explicou que o crime ambiental e o desacato são crimes diferente:, "Qualquer pessoa pode dar voz de prisão, quando verifica o flagrante delito. Isso é algo permitido para qualquer cidadão", disse.

Por conta do desacato, Shayane tinha a possibilidade de dar voz de prisão, e o crime tem pena máxima de dois anos. "Seria julgado pelo Juizado Especial Criminal, e para ele foi previsto a pena de detenção, que é diferente da de reclusão. A pena de detenção não permite cárcere privado, e sim o regime aberto", explicou.

"A partir disso, houve uma composição dentre as pessoas que ali estavam, os assessores foram e 'passaram pano' na situação. Chegou em uma situação que a voz de prisão não foi levada a risca", completou.

Ainda assim, o advogado informou que o pai do jogador pode ser processado pelo crime de desacato, mas não gouve a prisão dentro do flagrante delito.



"Ele devia dar o exemplo, e minimamente agir com respeito a gente pública que estava penas fazendo o trabalho dela. Se estivéssemos falando de pessoas minimamente educadas naquele âmbito, não denotaria toda essa mídia", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko