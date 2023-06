Reprodução Thiago Salvático namorou Gugu Liberato; chef provocou Rose Miriam em suas redes sociais





Após a revelação bombástica da carta escrita por Rose Miriam a Gugu Liberato (1959-2019), na qual ela sugeria que o apresentador se submetesse à "cura gay", o chef de cozinha Thiago Salvático decidiu cutucar a mãe dos filhos do apresentador. Ele, que teve uma relação de oito anos com o artista, usou suas redes sociais para publicar a provocação.





"O amor verdadeiro", escreveu Salvático em seu perfil no Twitter, acompanhado de uma foto ao lado de Gugu em uma viagem de helicóptero. A maior parte de seus seguidores manifestou apoio.

Thiago manteve uma relação discreta e fora dos holofotes com Gugu Liberato, que teve sua sexualidade exposta após a morte. Este colunista que vos escreve foi o responsável por descobrir, em 2020, que o chef de cozinha havia entrado com um processo de reconhecimento de união estável com o apresentador, com quem manteve um relacionamento por oito anos.



Desde que sua identidade foi revelada, Thiago tem sido atacado pela família do apresentador. Inclusive, recentemente uma conversa entre os filhos de Gugu foi exposta, e continha mensagens de teor homofóbico, menosprezando a existência do namorado do próprio pai.

Agora, com a publicação da carta, revelada pelo portal Em Off, o jogo parece ter virado. Muitas pessoas que manifestavam apoio e solidariedade a Rose Miriam se decepcionaram com o teor da mensagem, que evidenciou que ela não tinha nenhum relacionamento conjugal com o artista, sua consciência a respeito da sexualidade do apresentador e de seus envolvimentos com outros homens.