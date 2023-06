Reprodução Cantora pede saída de apresentador do SBT

Após Ludmilla usar suas redes sociais para comemorar a condenação de Marcos Paulo Ribeiro de Moraes, mais conhecido como Marcão do Povo, por injúria racial, a cantora ainda pressionou o SBT para tomar uma atitude a respeito do funcionário. "Agora cabe ao SBT decidir se vai manter um racista na casa!", disse.



O jornalista chamou a artista de "pobre macaca", e foi absolvido na primeira instância, quando o juiz da 3ª Vara Criminal responsável pelo caso afirmou que a expressão era um regionalismo.

Entretanto, Ludmilla entrou com recurso na 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e ganhou o processo. Assim, Marcão deverá pagar uma indenização de R$ 30 mil à cantora, que doará toda a quantia para uma instituição voltado ao combate ao racismo, e foi condenado a um ano e quatro meses de prisão em regime aberto, mas foi substituída por pena restritiva de diretos.

"No meio de tanta tragédia, finalmente uma notícia boa, Brasil! Chorei tanto quando saiu a notícia que eu tinha perdido esse processo, e hoje finalmente esse racista tá pagando. Não tanto quanto deveria, por me humilhar e fazer o que tantos brasileiros sofrem diariamente na pele, literalmente", publicou em seu Twitter.

"Hoje você vai ter que engolir as lágrimas de alegria que chorou naquele programa quando saiu o decreto de que você tinha ganhado a primeira etapa do processo. Agora cabe ao SBT decidir se vai manter um racista na casa!", completou.

Além do Twitter, a cantora publicou um desabafo nos Stories do Instagram. "Todo dia descubro em mim uma força que vem do que aprendi com meus ídolos, anônimos ou famosos. Honro isso me mantendo firme em busca de justiça quando alguém tentar me diminuir. Hoje foi um dia de vitória, presenciar a justiça sendo feita contra o racismo me dá esperança, mesmo estando exausta. Sei que não mereço passar por essas coisas, mas minha história me deu maturidade pra entender que eu posso lidar com isso, isso não me para. Racismo é crime, uma hora esse jogo vai mudar", escreveu.

*Texto de Júlia Wasko

