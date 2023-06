Divulgação/Record Tácito Cury detona Thiago Servo e afirma que sertanejo se faz de vítima em A Grande Conquista





Se tem uma pessoa que Tacito Cury não engole é Thiago Servo. Após um curto período de convivência na etapa da Vila do reality A Grande Conquista, o chef de cozinha soltou o verbo sobre o sertanejo e disse que seu inimigo tentou ter relações sexuais com duas outras participantes do programa, e ainda o acusou de usar sua doença, o TDAH, como desculpa para se fazer de vítima na competição.







"Não tem caráter, que a palavra faz curva. Ele estava querendo comer, em outras palavras, comer a Vic [Silva] e não deu certo. Ela não estava afim dele, aí ele tentou a Lary Bottino, e não deu certo", disparou Tacito em entrevista à coluna. "O fato dele sofrer dessa doença crônica, TDAH, acho que ele deveria ficar em casa. Se ele foi diagnosticado com uma doença grave, então que fique em casa. Reality não é o lugar dele."

A mágoa de Tacito com o sertanejo, que conquistou uma vaga na Mansão e segue na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão, veio nos primeiros dias da Vila. Ele explicou que tentou colaborar com a dinâmica da casa em que estavam, mas que Servo o traiu na primeira oportunidade e o empurrou para a berlinda, fazendo-o ser eliminado rapidamente do jogo.



"O combinado era que não podia pegar comida do mercado, porque quem pegasse teria uma punição. Eu respeitei, joguei com ele no time, estava com ele o tempo todo. O que aconteceu: na hora de mandar escolher as pessoas [para a zona de risco], ele deixou de escolher duas pessoas que comeram. Eu passei fome naquele dia e ainda fui para berlinda, que acabou me eliminando", lembrou.

"Eu achei muito mal caráter da parte dele, mal caráter mesmo, que mostra como a pessoa é. Então foi aí que eu realmente perdi todo o respeito com ele. E se eu tivesse voltado da berlinda o pau ia torar com ele, realmente, mas eu não tive nem essa oportunidade. Eu fiquei pouco tempo, eu não consegui criar um relacionamento com o público porque foi muito pouco tempo."

Religião em vão

Tacito Cury vê outros exageros e incoerências em Thiago Servo. Uma delas, é o fato de que, na sua opinião, o sertanejo se sente orgulhoso de ter sido preso. Além disso, a proximidade com Igor Cavallo --o criminoso que foi escalado pela Record para participar do programa--, mostrou um lado do cantor que ele não queria ver.

"Eu não acho que ele é um nome forte desse elenco. Ele teve uma experiência [em outro reality]. Ele foi um loser, um quitter, aquele que saiu, pediu para sair porque obviamente aprontou. Falou com muita honra, parecia que era um mérito, um troféu que ele recebeu, que ele ficou preso. Foi até o momento que ele trocou uma certa empatia, uma afinidade com Igor [Cavallo], que também foi preso. Foi nesse momento que eu descobri que ambos tinham dedo podre", comentou.





"Eu acho que ele se passa de morto para comer o rabo do coveiro. Ele usa essa doença crônica para se vitimar. E aí jogar esse joguinho dele, e usa muito o nome de Deus em vão, como um bom samaritano, chegou lá no primeiro dia e falou assim: 'Olha, você aí não senta na mesa porque não pode sentar na mesa com todo respeito de Deus, do divino Espírito Santo, porque eu sou da Congregação Cristã do Brasil'. Então ele tava usando essa artimanha para poder sobressair esse aí então é uma pura jogada podre, tá?", acrescentou.



Quer mais

A breve passagem de Tacito por A Grande Conquista apenas o deixou mais instigado a mergulhar no universo dos realities. À coluna, ele afirmou que sonha viver uma experiência maior e mais duradoura em outra competição, e acha que a Record poderia ter agido de maneira diferente para que os 70 participantes da Vila tivessem mais chances de se mostrarem ao público.

"Esse é um reality novo, acredito que tem muito espaço para melhorar. O fato é o seguinte: tem sim favoritismo para as pessoas que são mais famosas. Acho que seria interessante a gente ter realmente uma conquista pareada, que é anônimos contra anônimos. Como é que eu posso competir com uma pessoa que tem milhares de seguidores no Instagram e já é também conhecido de outro reality? Isso já é uma forma errada e é um favoritismo", opinou.

"Começando do primeiro dia do jogo, que a gente viu já, foi notável, que algumas pessoas eram microfonadas, enquanto outras pessoas não eram microfonadas. Umas pessoas já eram chamadas para fazer depoimento, e as outras não eram chamadas para fazer depoimento. Então são situações que, sim, merecem ser realmente manipuladas pelo público e realmente deve ser um formato ainda para melhorar", concluiu.