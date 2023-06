Reprodução/Brazil News Filhas de Gugu Liberato comentaram sobre situação

Após o pedido de exame de DNA feito por Rodrigo Rocha, suposto filho de Gugu Liberato, as filhas gêmeas do apresentador, Marina e Sofia Liberato, podem ajudar com a solicitação. Caso neguem, o comerciante pede que o corpo de Gugu seja exumado para realização do teste.



O advogado que representa as gêmeas no caso da partilha de bens comentou mais sobre a situação. "O advogado Nelson Wilians, que representa as gêmeas Marina e Sofia, ainda está se inteirando sobre a ação de investigação de paternidade", informou.

"A princípio, não há motivo de suas clientes se recusarem a colaborar com um pedido de realização de exame de DNA, caso seja pertinente perante a lei", completou.

A briga pelo testamento ganhou mais um capítulo após a aparição de Ricardo Rocha. O homem de 48 anos afirma ser filho do apresentador, e pediu que um exame de DNA seja feito para comprovar.

*Texto de Júlia Wask

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko