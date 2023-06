Divulgação/TV Globo Saiba os detalhes do novo reality de Boninho da Globo













A dinâmica de sobrevivência No Limite, da Globo, terá sua sétima temporada sem a direção de Boninho. Diante das mudanças, agora, o então responsável por dirigir o Big Brother Brasil na emissora, está desenvolvendo uma das maiores produções do gênero do canal: um reality show musical que envolve confinamento. Podemos classificá-lo como uma espécie de mescla entre The Voice e BBB. Inovador, não?



Negativo. Vale lembrar que, de 2002 a 2005, a Globo produziu Fama, um talent show de confinamento. Na atração apresentada por Angélica e Toni Garrido, os participantes competiam pela oportunidade de assinar com uma gravadora, gravar um álbum e ter seu trabalho divulgado para todo o Brasil.

No programa eles ficavam confinados na Academia Fama, uma casa que contava com diversas câmeras – exceto nos dormitórios e banheiros, diferente dos reality shows – e trazia ainda estúdios de gravação, academia e salas para aulas de voz, teatro e expressão corporal.

Na casa, os participantes ainda tinham que se dedicar 8h por dia obrigatoriamente às aulas aulas de canto, expressão corporal, interpretação e dança, além de sessões diárias com fonoaudiólogos, psicólogos, preparador físico e aulas de cultura musical, além do auxílio nas dificuldades técnicas de voz.

Já o novo reality show não teve ainda seus detalhes revelados pela Globo. Este, inclusive, é um dos motivos para o todo-poderoso dos realities ter sido tirado do comando do No Limite, para que possa se dedicar intensamente ao desenvolvimento deste formato.

Demitido de No Limite?

O marido de Ana Furtado não foi demitido nem deixou seu cargo de diretor do núcleo que comanda os realities da emissora. Na verdade, de acordo com assessoria da Globo, Boninho só não participará dos bastidores de No Limite porque a nova fase do programa será totalmente produzida pela Endemol Shine Brasil, dona do formato. A atração, que está sendo gravada no Amazonas, será entregue pronta para a emissora, que apenas a colocará no ar, deixando toda a logística de gravações para a parceira.

A direção-geral agora está a cargo de Rodrigo Giannetto, com Vivian Alano e Padu Estevão como diretores. J. B. de Oliveira. Já a estreia do novo reality musical de Boninho está prevista para o segundo semestre deste ano.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho