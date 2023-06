Divulgação Ator comentou sobre importância de emissoras escalarem atores gays

Na última quarta-feira (21), durante sua participação no podcast Fora do Meio, o ator Matteus Cardoso contou mais detalhes sobre sua escalação como o galã Joel Leiteiro, na nova novela das seis, Mar do Sertão, na Globo.



O artista ainda falou sobre a importância de emissoras escolherem atores assumidamente gays para diferentes papéis. "A gente que entra na indústria cultural sente na pele como é a cobrança. No meu caso, eu posso falar da diferença e que a dificuldade estrutural é presente, uma vez que, as pessoas sabem que você é LBGT e isso será posto dentro das relações que vão se construir. Porque a sociedade patriarcal e cristão tem uma fixação pelo que a gente faz com o nosso corpo", disse.

Sobre sua escalação na Globo, o ator detalhou o convite recebido para interpretar o personagem na trama. "Eu fui fora da curva da escalação [de atores]. Sou um cara de teatro, sempre morei em Natal, tenho 34 anos de idade e nunca havia feito novela antes. Porém, fui escalado pela questão da minha nordestinidade. A emissora fez recortes geográficos de atores dentro do nordeste e nisso tirou muito da competição que eu tinha na busca de ser um ator de televisão. Quando a Globo chegou eu já era um cara de teatro e gay", contou.

Sobre sua sexualidade, o ator informou que esse foi um ponto que determinou sua carreira. "Minha sexualidade informou que eu não iria ser ator. Entrei em rádio e TV para dirigir os projetos. Eu gosto de roteirizar. No primeiro projeto em que financiei e atuei porque não tínhamos grana para pagar as pessoas. Então, como eu era produtor, nós fizemos redução de custo na real. Tive essa sorte. Já era assumido, então, quando a Globo me ligou, já sabiam que eu era gay", relatou.

Por fim, o ator falou sobre sua relação com os produtores e escolha dos atores para a nova novela das seis. "Quando as pessoas descobrem a sua condição sexual, já sabemos que isso vai permear e informar muitas coisas em nossas relações dali para frente, seja para o bem ou para o mal. Não conseguir controlar e dizer apenas para os produtores: ‘Eu sou um ator’. As pessoas querem saber mais e vão procurar coisas a mais", falou.



"Eu tive a sorte de vir pela esteira das escalações cotistas, eu brinco assim. Não estou falando isso de forma pejorativa, mas é que de um tempos para cá, a indústria começou a buscar outros tipos de escalações. A TV Globo fez uma novela sobre nordeste e buscou atores da região", pontuou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko