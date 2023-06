Reprodução/Não é Nada Pessoal Ex-participante do reality relevou bastidores da televisão

Vanessa Camargo, ex-participante de Casamento Às Cegas, contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, que já passou por situações complicadas quando estava a procura de oportunidades.





Antes mesmo de participar do reality show, a atriz relatou que recebeu propostas indecentes ao pedir uma oportunidade de trabalho. "Eu pedia uma oportunidade, mas 'tá o que eu vou ganhar com isso?' 'ah vamos sair então pra jantar'", contou.



"Pessoas grandes mesmo, de TV, que me liga e me vê no programa x ou no programa dele, me liga 'vamo tomar um vinho ou vamo não sei o que'. Tive propostas bem diretas", relatou.





Quando enviava mensagens dizendo quem era, sua formação como apresentadora e atriz, e pedindo uma chance, recebia questionamentos de o que ganhariam com isso. "'Quando a gente vai sair pra jantar?' Ficava muito subentendido e às vezes explícito também", disse.

"Isso existe mesmo, não vamos falar que não existe teste de sofá. Tem dez anos mais ou menos que estou nessa área, então prefiro ir devagar do meu jeito do que me submeter a isso", completou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko