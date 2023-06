Saulo Pôncio

Em 2020, o cantor Saulo Pôncio, até então casado com a influenciadora Gabi Brandt, foi manchete de diversas notícias ao ser acusado de traição. Entre idas e vindas, o casal teve três filhos e a ex-participante do Dé Ferias com o Ex colocou fim no casamento no começo de 2022, ao perceber que o ex-marido jamais mudaria.