Reprodução/Instagram Daniela Lima pediu demissão da CNN Brasil e já assinou contrato com a GloboNews





Pouco depois da coluna noticiar com em primeira mão a demissão de Daniela Lima da CNN Brasil , a GloboNews acaba de confirmar a contratação da âncora e anunciar sua data de estreia e telejornal que irá comandar. A nova apresentadora entrará no ar a partir de julho e dividirá a apresentação do Conexão GloboNews com Leilane Neubarth e Camila Bomfim.





"Conhecida pela busca incansável por notícias exclusivas, a experiente jornalista Daniela Lima chega ao canal para enriquecer ainda mais o time feminino do Conexão GloboNews, que é ancorado diretamente de três das principais capitais do país. De São Paulo, a jornalista vai dividir o comando do telejornal - que passa a ser exibido das 9h30 às 13h - com Leilane Neubarth, no Rio de Janeiro, e Camila Bomfim, em Brasília", informou o canal em nota.

Com a chegada de Daniela, a GloboNews aproveitou para redefinir sua grade e também mexer no restante da programação. O Em Ponto, a partir de julho, irá ao ar das 7h às 9h30, e passará a ser comandado por Mônica Waldvogel e Tiago Eltz, focando ainda mais na cobertura política e econômica.

Bete Pacheco, que estava interina no Conexão GloboNews, estreará na ancoragem do Especial de Domingo, das 18h às 23h, ao lado de Erick Bang. A jornalista faz parte do seleto grupo de profissionais que lançou a GloboNews, em 1996.

Insatisfação na CNN

Daniela estava muito descontente com a chefia da CNN Brasil. E suas maiores insatisfações estavam relacionadas às interferências nas pautas que ela apurava e produzia, e também na orientação da cobertura política. Daniela discordava de muitas coisas, entre elas, a ordem de que ela deveria amenizar o tom na hora de apontar os aspectos positivos da gestão de Lula na presidência, e o abrandamento nos comentários negativos a Bolsonaro.

"Muito obrigada a você que ficou comigo aqui até hoje, até essa hora. CNN, você por dentro de tudo. Tchau, até a próxima", disse Daniela no encerramento do telejornal na tarde de ontem (21). A despedida foi bastante estranha e completamente fora do padrão que a apresentadora adotou desde a estreia do canal de notícias.

Comunicado oficial

A CNN enviou uma nota à coluna, confirmando a saída de Daniela Lima do canal. Leia a íntegra do comunicado:

"A CNN Brasil e Daniela Lima comunicam que decidiram pelo encerramento do contrato de maneira amigável, a pedido da jornalista.

Contratada na concepção do projeto, Daniela Lima foi fundamental na implementação e consolidação da CNN no país. Exímia repórter e apresentadora de talento raro, foi protagonista do jornalismo político desde a estreia da emissora, em março de 2020, e se tornou referência para inúmeros profissionais.

A CNN Brasil e o público que a acompanha agradecem pelo companheirismo e comprometimento de Daniela Lima e deseja sorte e sucesso no seu próximo desafio.

'Desejo vida longa à CNN Brasil, ainda mais sucesso a cada um dos profissionais que atuam no canal. Guardo profundo respeito e agradecimento por todo o aprendizado, oportunidade e liberdade de atuação que encontrei na casa, fundamentos que fizeram da emissora uma das maiores referências de jornalismo com qualidade do país', diz Daniela."