Reprodução/Ag News Ator falou sobre dieta restrita que precisa seguir

Em uma conversa com o jornal Extra, o ator Tonico Pereira contou mais detalhes sobre sua disposição física, principalmente por conta do diabetes diagnosticado há 30 anos. Ainda que precise de restrições alimentares, o artista não deixa de lado a cachaça.



O escritor confessou sua alimentação é basicamente tomar remédios. "Minha dieta é tomar remédio. A maior parte da minha alimentação é medicamento e insulina. Mas a cachaça é uma coisa de que eu gosto muito. Das bebidas, é a minha preferida", contou.

Tonico completou 75 anos nesta quinta-feira (22) e comemorou a vitória. "Eu me sinto vitorioso por atingir essa idade com a vida que eu tive, completamente boêmia, enlouquecida e doida. Consigo caminhar, embora de vez em quando eu sofra uma queda, por isso tomo mais cuidado. Mas estou no lucro", disse.

Além disso, o ator comentou um pouco sobre ser proprietário de um brechó em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. "Tenho um acervo grande dentro de mim com ideias e práticas. Eu me sinto velho, não tem como escapar", falou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko