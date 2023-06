Divulgação Cantor foi diagnosticado com esteatose hepática

Em entrevista ao Extra, a esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, confirmou que o marido foi diagnosticado com esteatose hepática, doença conhecida por mais conhecida como pelo acúmulo de gordura no fígado.



A doença pode ser tratama com reeducação alimentar, e está associada aos altos níveis de colesterol, diabetes e hipertensão. Assim, desde a descoberta, o cantor tem feito dieta e atividades físicas.

Graciele informou que auxiliou no roteiro de atividades do sertanejo, e que o quadro dele já foi revertido. "Quando inciamos, ele estava com esteatose hepática. Hoje, já não tem mais e o percentual de gordura diminuiu, está se sentindo mais disposto", informou.

De acordo com Luciana Costa Faria, com a professora de hepatologia na Faculdade de Medicina da UFMG, 20% dos casos da doença podem evoluir para consições mais graves, como fibrose ou cirrose hepática.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko