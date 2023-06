Reprodução/YouTube e SBT Apresentador riu de piada envolvendo polêmica em camarim de Dudu Camargo

Na última segunda-feira (19), Celso Portiolli participou do Flow Podcast e relembrou o episódio em que Dudu Camargo foi acusado de deixar uma toalha suja de fezes escondida no camarim do SBT. "Isso deu problema lá", lembrou ele, gargalhando com o apresentador do programa.



Durante a conversa, o apresentador do Domingo Legal contou sobre sua participação no Show do Milhão, quando esteve no comando da atração no lugar de Silvio Santos. "No dia de apresentar nós fizemos o ensaio, e no dia de gravar mudou. Todas as câmeras ficavam viradas para o participante, o pessoal esquecia até a cidade que morava. Quando eu peguei um pouco mais de confiança, comecei a errar a abertura de propósito, para ser companheiro deles no nervosismo", contou.

Portiolli também detalhou sua participação no Jogo das Três Pistas, quando disputou com o seu chefe e fingiu que não sabia as respostas. "Cheguei lá e eu sabia tudo. Eu comecei a tentar errar para ele ganhar. Eu sou besta? É meu emprego", disse, aos risos.

Já o apresentador do podcast, Igor Coelho, respondeu que ele era muito bonzinho. "Você é muito bonzinho. Se bobear, hoje pode cagar lá no palco que ele não te manda embora", disparou.

Logo de cara Portiolli recordou a recente polêmica envolvendo Dudu Camargo, e mesmo sem citar nomes, os internautas entenderam a fala do apresentador. "Isso deu problema lá. Isso foi pesado", disse rindo.

Entrando na onda, Igor questionou sobre as tortadas que já levou, não deixando de lado a história envolvendo o ex-funcionário do SBT: "Torta de merda também"?. "Não, essa eu vou adaptar agora no programa, fica tranquilo", respondeu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko