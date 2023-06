Reprodução/Globo Mãe de Latino provoca curiosidade dos fãs sobre possível distanciamento

Nesta terça-feira (19), o cantor Latino esteve no Encontro para cantar seus sucessos e contar mais sobre sua história, e foi surpreendido com um vídeo de sua mãe. Na surpresa, Regina Dirce cobrou uma ligação do filho e deixou claro que estava com saudade.



"Alô, tudo bem? Sou eu, a Regina Dirce! A mãe de um cantor famoso... O Latino! E a Patricia Poeta que eu amo de verdade, é a segunda vez que estou com ela. Graças a Deus, vai ser um sucesso. Meu filho, liga pra mamãe, tá bom? Que a mamãe tá morrendo de saudade", disse.

"Meus netos estão seguindo as mesmas coisas da vó, do filho. Muito sucesso. Ele vai ter cada vez mais sucesso. Desejo muita saúde, paz, alegria e continue fazendo aquilo que você gosta", completou.

Apesar da mensagem fofa, o público ficou intrigado com uma possível indireta para que seu filho fosse mais próximo. "Gente, o Latino não fala com a mãe", disse um dos internautas após perceber o desconforto do cantor com a surpresa.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko