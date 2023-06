Reprodução/Divugalção Chico Baney admite que Sônia Abão deveria apresentar o BBB

















Com mais de 1milhão de seguidores no Twitter, Chico Barney é uma das "vozes" mais procuradas quando o assunto é reality show. O colunista do UOL não hesita em dar suas colocações a respeito das empreitadas da indústria do entretenimento, e não foi diferente durante a live de estreia do SelfieService, programa do influenciador Lucas Maciel.





Na transmissão exibida nessa segunda (19), ao ser questionado sobre qual seria seu elenco dos sonhos em A Fazenda, Barney, na verdade, expôs a sua opinião sobre qual talento poderia comandar as edições futuras do Big Brother Brasil, da Globo.

Quando recebeu o nome de Sonia Abrão para ser escalada na atração da Record, o colunista adimitu: "A Sonia Abrão deveria ser apresentadora do BBB, mas não sendo possível, acho que ela seria uma boa estrategista [em A Fazenda]", falou.

O influenciador Lucas Selfie insistiu na colocação de Barney, e o questionou: "Você acha que o ritmo dela para o BBB iria ser legal?". Chico replicou: "Ah, eu acho bom". Indagado a escolher entre Sonia e a apresentadora e ex-BBB Ana Clara para comandar a atração, o autor optou: "Sonia Abrão, mil vezes. Ana Clara chega lá ainda, mas a Sonia Abrão está com tudo pronto, ela tem o que falta no BBB de Tadeu Schmidt: ponto de vista. Ele é querido, com certeza, mas o programa não tem mais o norte editorial que tinha", disse. Confira:

“a Sonia Abrão deveria apresentar o BBB” Barney, Chico #SelfieService pic.twitter.com/TmJJQfYIXf — Lucas Selfie (@lucasmaciel) June 20, 2023





A apresentadora do A Tarde É Sua é experiente quando o assunto é entretenimento, mas até o momento ainda não compôs a produção de nenhum reality show.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho