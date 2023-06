Mark Saglia/Divulgação Charles Paraventi lançou o filme O Armário Mágico no Festival de Cinema de Vassouras





Charles Paraventi esteve neste domingo (18) no Festival de Cinema de Vassouras para a sessão de estreia do filme O Armário Mágico, no qual interpreta um padre nazista. E logo de cara despertou a atenção do público presente no evento: ele subiu a rampa de acesso sentado em uma cadeira de rodas e auxiliado por um assessor, e se locomoveu pelas instalações do pavilhão fazendo uso do transporte.







À coluna, o ator explicou o motivo: "Fiz uma cirurgia há 15 dias, não era nem para estar aqui, mas sou teimoso e quis ver o lançamento do filme", disse ele, que se submeteu a uma artroplastia no fêmur. A cirurgia consiste na retirada do osso e cartilagem lesionados, e substituição por componentes protéticos.

Renato Cipriano/Divulgação Charles Paraventi chegou de cadeira de rodas no Festival de Cinema de Vassouras

Mesmo com dores no corpo e dificuldades para se locomover, ele atendeu a imprensa com muita empolgação na coletiva realizada minutos antes da exibição do longa. Por ser judeu, ele admitiu que interpretar um padre nazista o fez sentir calafrios durante todo o processo de concepção do personagem e também ao longo das filmagens

"Foi muito difícil. Eu tenho muita técnica, me coloco no personagem, mas como vejo muito sobre a história, sobre as atrocidades, foi um pouco dificil pra mim, porque tem uma hora que eu falo aquelas palavras --que eu não quero falar agora--, e me deu muito calafrio. Foi difícil neste sentido. Mas é uma história que precisa ser contada e eu estou muito feliz de fazer parte dessa magia", comentou.



Embora suas raízes o façam ter plena noção da dor que o nazismo provocou na humanidade, ele nunca havia se colocado do outro lado do balcão. E pela primeira vez se pôs ao lado dos genocidas liderados por Adolph Hitler, mas não foi a fundo buscar referências para viver o padre que organizava a matança no Brasil a mando do ditador.

"Eu não fico contemplando muito. Não tenho uma técnica stanislavskiana. Eu sou um ator pai de santo, eu recebo o personagem. Leio muito e não julgo. Considero essa história mais importante do que tudo isso. É uma mentirinha que faz a gente refletir, e quem sabe até melhorar e evoluir um pouco", explicou.

O Armário Mágico conta a história de dois amigos improváveis: um velho e solitário imigrante polaco, Zygmunt, e um menino judeu chamado Milo. Desde que foi deixado para trás por seus pais, o garotinho está sob a guarda de Zygmunt, escondido no sótão de uma velha casa em um pequeno vilarejo no sul do Brasil, esperando pacientemente a volta deles. Lá fora, dias sombrios assolam o mundo durante a Segunda Guerra Mundial e os moradores alemães decidem colocar em prática um hediondo plano de expulsar violentamente todos os judeus do local.

