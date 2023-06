Reprodução/Instagram Humorista relata detalhes de situação vivida em loja da rede Sephora

A humorista Bruna Braga passou por uma situação bastante constrangedora em uma das lojas da Sephora em São Paulo. Com exclusividade à coluna, ela relatou o episódio em que uma vendedora a abordou oferecendo desconto em produtos, mas acabou percebendo que a funcionária queria incluí-la dentro de um roubo na loja. "Eu me senti extremamente desrespeitada!!!", relatou.



Em suas redes sociais, a ex-participante do reality LOL - Se Rir, Já Era!, desabafou sobre a situação que enfrentou na loja de produtos de beleza. "Ela disse que eu não poderia passar no caixa e no tom mais confortável do mundo disse pra que eu 'GUARDASSE' os dois batons NA MINHA BOLSA e FIZESSE UM PIX PRA ELA do valor com 'desconto'. Esse seria 'nosso segredo'", explicou.

À coluna, Bruna relatou que foi à loja no último sábado (17), por volta das 19h, quando foi surpreendida por uma funcionária. Ela estava percorrendo os corredores do estabelecimento, analisando todos os produtos, e já havia sido atendida por outra vendedora no setor de cabelos e skincare, quando partiu para a área de maquiagem.

"Eu já estava com minha cesta com vários produtos e com várias sacolas de outras lojas, e estava com uma amiga que estava me ajudando a segurar tudo pra que eu experimentasse os produtos mais tranquila", disse.

A vendedora em questão a ajudou mostrando diversos produtos, e questionou se ela seria humorista, explicando que recebeu a informação no rádio de comunicação interna dos funcionários. Bruna confirmou que era sim e seguiu falando sobre os produtos.

Entretanto, ao decidir presentear sua amiga com um batom, a funcionária achou válido oferecer um "desconto" especial a ela. "Falei que eu queria, óbvio, até citei o Beauty Club porque eu tenho muitos pontos acumulados, eu compro com frequência na Sephora, inclusive na loja do shopping Eldorado. E aí ela disse que os dois batons full size sairia pelo preço de dois em tamanho menor de viagem. Falei: 'Massa, mas e aí? São com os pontos?'", questionou.

"E ela disse que não. Que ela ia me dar esse desconto, mas que não podia falar pra ninguém, era em off. Eu achei que era aquele papo de venda de 'minha gerente me libera no sistema, mas só posso uma vez, então vou passar pra você'. Que tem em muitas lojas. Mas eu sei que na Sephora o sistema é diferente, as atendentes não finalizam as vendas no caixa", completou.





Assim que percebeu o papo estranho, a humorista perguntou se o desconto seria aplicado no caixa. "E ele me respondeu na maior tranquilidade do mundo, quase como quem tivesse me oferecendo um copo d’água, que eu não podia levar os dois gloss para o caixa, que eu teria que guardá-los na minha bolsa e fazer o pix pra ela. Pagar por fora, pra pagar mais barato, em off pra ninguém saber", ressaltou.



A humorista logo deixou claro que não faria isso, e fez questão de dizer alto para que as demais pessoas presentes entendessem o ocorrido. "Isso tudo acontecendo no espelho do cantinho da parede da fileira da too faced, com ela de máscara falando baixo, ninguém percebendo, só eu e quem estava perto porque eu estava falando em alto e bom som que eu não faria aquilo", disse.

"Ela insistiu, disse que não teria problema, que era só eu guardar e fazer o pix, e eu disse que não, e ela ainda falou: 'Então você pega meu contato e na próxima a gente faz assim, sempre que você quiser um desconto a gente faz!'", explicou.

Bruna foi ao caixa e pagou pelos itens que queria comprar, onde foi atendida super bem. Mesmo assim, ainda se questionou sobre os motivos para a funcionária ter lhe proposto a ideia. "Porque essa vendedora se sentiu tão confortável de oferecer esse desconto pra mim? Por qual razão ela achou que eu aceitaria? Porque é algo totalmente arriscado, ela colocou o emprego dela em risco, com qual certeza ela achou que eu não denunciaria? Eu me senti extremamente desrespeitada!", questionou.

Além disso, a humorista retornou à loja posteriormente para conseguir informações sobre a gerente, mas uma moça responsável pela limpeza não soube lhe informar. Assim, entrou em contato com os telefones da rede do shopping, mas passou o dia ligando e não obteve uma resposta. Por fim, formalizou uma denúncia por e-mail e entrou em contato com o SAC.

"Eles entraram em contato comigo, relatei tudo e prometeram uma devolutiva. A gerente da loja falou comigo pela manhã por WhatsApp, mas não disse muita coisa, desejou que eu ficasse bem e é isso. O pessoal do SAC perguntou o que eu comprei, quais eram os itens, horário de compra e etc. Vão iniciar uma acareação e é isso basicamente", relatou.

Já a assessoria de comunicação da Sephora relatou que a empresa está ajudando a humorista. "A Sephora está em contato com Bruna Braga para dar todo o suporte necessário. A companhia reforça que repudia qualquer tipo de comportamento que reforce estereótipos ou preconceitos e irá entender o ocorrido", informou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko