Reprodução/Globonews Ex-apresentadora da GloboNews relata situações estranhas vividas nos bastidores

Em uma live realizada em seu perfil do Instagram no último domingo (18), a ex-apresentadora da GloboNews, Cecília Flesch, contou mais informações sobre sua saída do canal de notícias, além de relatar problemas enfrentados nos bastidores. "A gente chama de 'RivoNews'. Não tem como fugir da realidade. E como a gente foge da realidade? Se medicando", disse no podcast É Noia Minha?.



Na live, a jornalista alegou que percebeu coisas estranhas rolando na empresa desde fevereiro, quando uma editora da GloboNews teria feita uma suposta denúncia para prejudicar outro jornalista, que a chamou de burra. "Eu fiquei em choque com a minha demissão, só que eu estava muito bem preparada", explicou.

Após esse episódio, os funcionários da Globo ficaram mais atentos aos sites de notícias que publicavam coisas negativas sobre o Em Ponto. Já em março, a ex-apresentadora foi instruída durante uma reunião a parar de elogiar seus colegas de estúdio.

"Minha editora proibiu de elogiar a equipe para o dono do canal, e inclusive interrompeu minha fala de uma forma muito brusca. Depois fiquei sabendo que tentaram tirar um outro editor que eu havia elogiado, mas conseguimos reverter a situação", contou.

"Vieram rumores de que o jornal seria diminuído, um clima de insegurança. Meu podcast foi divulgado apenas em abril, mas sempre estive muito tranquila com o conteúdo dele", completou. Assim, após uma troca de funcionários na chefia, o site de notícia parou de publicar críticas e um colega de Cecília prestou esclarecimentos

"Ele soube que haviam denúncias absurdas sobre gordofobia, intolerância religiosa, racismo... E aquilo deixou a todos indignados. Em maio, tiraram print dos meus Stories, que eram de abril, e diziam que eu estava fazendo publicidade para uma marca de roupas, mas eu nunca fiz isso", disse.

Para a jornalista, alguém fez isso por maldade e disse que não sabe se a pessoa tirou print e guardou, ou recebeu e mandou naquele momento. Fiquei muito tensa, não pelo que eu tinha dito, mas pela mentira que estavam contando. Comecei a organizar toda a minha defesa, passo a passo", revelou.

Isso tudo amentou após sua participação no podcast, em que afirmou que o apelido da GloboNews nos bastidores é RivoNews. "A gente chama de 'RivoNews'. Não tem como fugir da realidade. E como a gente foge da realidade? Se medicando", contou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko