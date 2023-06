Reprodução/Instagram Apresentador deixou fãs confusos com postagem no Instagram

Nesta segunda-feira (19), o apresentador Manoel Soares deixou seus fãs confusos com a publicação que fez no Instagram em que aparece ao lado de Patrícia Poeta. Ao comemorar seu aniversário, muitos rapidamente entenderam que se tratava de uma despedida do Encontro. Tudo por conta da seguinte legenda: "Agora sim, meu primeiro programa com 43 anos!", escreveu.



A confusão foi compartilhada por diversos perfis de fofoca e induziu muitas pessoas ao erro. Inclusive a coluna. Sorry por isso! Na verdade, ele fez uma publicação comemorando o fato de estar pela primeira vez à frente do Encontro com seus 43 anos de idade, que ele completou neste domingo (18).

"Agora sim, meu primeiro programa com 43 anos! Como se esse momento não pudesse se tornar ainda mais especial, o carinho dos amigos me inunda de amor. Amizade, respeito e paz é o que o futuro está prometendo e meu coração está feliz e aberto. Vamos juntos, amores!", escreveu na legenda.

Treta nos bastidores

Com as especulações da saída de Manoel Soares do Encontro a todo vapor, os internautas acreditam que as desavenças entre o apresentador e Patrícia Poeta podem resultar no fim dessa parceria.

Os desentendimentos e inimizade entre eles é algo perceptível até mesmo ao vivo, o que levanta suspeitas de uma possível saída. Já o público aguarda um posicionamento da Globo sobre os problemas enfrentados entre os apresentadores.



*Texto de Júlia Wasko

