Gato, inteligente e poliglota: Quem é o namorado de Marcos Pitombo?

Marcos Pitombo assoprou as velinhas no último sábado (17) para completar seus 41 anos. Mas o que chamou a atenção no aniversário do galã de Orgulho e Paixão, na verdade, foi um “parabéns diferenciado” de outro bonitão que logo foi apontado como possível affair. E os internautas acertaram! Após registros da comemoração e uma declaração de tirar o fôlego do então boy misterioso, a identidade do moço foi revelada! Conheça quem é o namorado do ator: