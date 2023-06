Divulgação/RecordTV Cabeça cortada de Caroline Ferraz na atração dominical não passou despercebida pelos espectadores

































Carolina Ferraz experenciou uma falha ao vivo no Domingo Espetacular, revista eletrônica da Record. A âncora teve sua cabeça cortada ao narrar a apresentação de sua reportagem. O erro, visto por todo o Brasil nesse domingo (18), aconteceu devido a uma falha no chroma key. Enquanto a jornalista chamava a matéria, o cenário mudou e parte do rosto da apresentadora assim como a saia foram cortados. Confira:

































A situação embaraçosa repercutiu na web e gerou diversas piadas sobre a falha e também a respeito do despreparo da emissora em permitir que este tipo de situação acontecesse ao vivo.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho