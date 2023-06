Divulgação/Netflix Daniel Manzoni venceu reality antes de compor o elenco de Casamento às Cegas 3





Quem tem acompanhado a trajetória de Daniel Manzoni no Casamento às Cegas 3, da Netflix, talvez nem imagine que ele já participou de outro reality show e saiu campeão da competição. Sabe qual foi o prêmio dele? Um vale-compras de R$ 300 em uma loja de produtos eletrônicos. Você não leu errado. Ele ganhou apenas R$ 300.





O reality em questão se chama O Grande Morador e promoveu uma intensa disputa entre diversos aspirantes a influenciadores digitais que moram na região do ABC, na Grande São Paulo, e foi realizado ao longo de 2021, no ápice da pandemia de Covid-19.

Todos os participantes ficaram confinados em suas respectivas casas e eram submetidos a provas virtuais, que testavam conhecimentos gerais e poder de engajamento do concorrente. Constantemente eles tinham que produzir conteúdos em seus perfis, divulgando a rede oficial da competição.

Na época, Daniel estava comprometido e contou com a ajuda de sua ex-namorada, a modelo Lola Santos, com quem produziu diversos conteúdos para ir longe na competição.

No fim, de tudo certo para o atual noivo do Casamento às Cegas: na grande final, ele conseguiu incríveis 800 votos e foi consagrado campeão da primeira temporada de O Grande Morador, faturando o impressionante voucher de R$ 300 para compras em uma loja de produtos eletrônicos.

Vai casar?

Se no reality do ABC ele conseguiu ser o favorito do público, na Netflix o cenário tem sido diferente. Daniel ficou noivo da modelo e empresária Dani Silva, e tem mostrado algumas opiniões e pensamentos bastante controversos e machistas.



Ainda na fase das cabines, ele despertou a ira do público ao iniciar um papo quente sobre sexo com uma das pretedentes e depois saiu dizendo para todos que não via a mulher como sua futura noiva por não aceitar que sua parceira seja tão aberta a falar sobre sexo.





Já no noivado com Dani, ele protagonizou uma DR com a moça ao descobrir que ela anda de calcinha e sutiã pela casa quando está sozinha. Seu incômodo era com os possíveis vizinhos que a espiam pelas janelas da vizinhança.

Os fãs do Casamento às Cegas já o colocaram no time de "boys lixo" e muitos apostam que os dois não irão se casar no último episódio do reality show.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho