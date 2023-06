Divulgação Um Ano Inesquecível - Inverno estreia hoje no Prime Video













Após Um Ano Inesquecível: Verão e Um Ano Inesquecível: Outono, o terceiro filme da quadrilogia Um Ano Inesquecível, na versão Inverno, chega ao Amazon Prime Video nesta sexta-feira (16). Neste filme, baseado no livro de contos das autoras Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewe, o espectador irá embarcar rumo às montanhas nevadas do Chile. Viagem que Mabel (Maitê Padilha) faz com a família, mas que na verdade, gostaria de estar com os amigos antes da formatura.





Só que nem tudo está perdido. Ao lado dos pais e do irmão mais novo, Mabel lida com sentimentos profundos, descobre sua identidade, e ainda tem tempo de encontrar um novo amor. Em uma das cenas, a personagem e sua mãe, vivida por Letícia Spiller, têm uma conversa sobre os desafios da transição para a vida adulta e o momento de vida das duas. Confira:





Um Ano Inesquecível: Inverno foi produzido pela Panorâmica, produtora de filmes infanto-juvenis, que também ficou responsável pelos outros três longas da franquia. O elenco conta com Letícia Spiller, Marcelo Laham, Miguel Trajano, Michel Joelsas, Larissa Murai, Catarina de Carvalho, Guilherme Terreri e João Manoel.

Os três filmes da franquia estão disponíveis no Prime Video. A quarta, Um ano Inesquecível: Primavera, chegará ao streaming dia 23 de junho.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho