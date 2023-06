Divulgação e Reprodução/Band Político demonstrou seu apoio às acusações feitas pelo ex-diretor do Domingão do Faustão

Após o ex-diretor do Domingão do Faustão, Alberto Luchetti, revelar detalhes sobre os bastidores do Domingão do Faustão, incluindo casos de assédio moral, o ator Alexandre Frota utilizou seu Instagram para contar situações que viveu com Faustão. "Na boa, tem que enfiar mesmo a porrada no Fausto", desabafou.



Em seu perfil na rede sociais, o político detalhou como seus problemas com o apresentador do programa começaram. Além disso, Frota parabenizou o ex-diretor pela coragem de trazer a verdade à tona na entrevista.

"Na boa, tem que enfiar mesmo a porrada no Fausto, e meu problema com ele é que desde a Globo ele começou a vetar meu nome por causa da treta com o Mário Lúcio e Sandrin (ambos falecidos), e não foi diferente na Band. Liguei pro Cris Gomes pedindo pra fazer o Faustão na Band e ele disse não, Faustão não aprova. Foi embora da Band, deixou uma dívida de R$ 50 milhões, um monte de gente desempregada, até o desenho da Vaca e o Frango estava com mais audiência. Cansado desse punitivismo dessa perseguição. Parabéns Lucketti pela verdadeira entrevista", escreveu.

Nos comentários, parte dos internautas não gostaram da atitude do diretor ao expor Faustão. "Chefe. Quem é você? Faustão tem seu brilho seu trabalho demonstrado todo domingo com muito empenho, alegrando a todos e você quem é???? Um frustado. Vai estudar rapaz e vira gente", comentou um dos usuários.

Já outros demonstraram seu apoio aos últimos acontecimentos, deixando claro o descontentamento com as atitudes de Faustão. "Nunca gostei do Faustão como apresentador, não deixa os convidados falarem e nunca sabe nada sobre nenhum assunto, completamente desinformado", disse um dos internautas.

*Texto de Júlia Wasko

