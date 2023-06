Reprodução/Band Fausto Silva segue comparecendo a gravações na Band para cumprir contratos





Mesmo após ter sua saída da Band oficializada e ter se despedido oficialmente de toda sua equipe de produção, Fausto Silva tem comparecido à emissora ao menos duas vezes por semana e entrado no estúdio para gravar normalmente. O motivo? Alguns acordos comerciais que o impedem de sair completamente do ar, firmados no início do ano, antes dele se tocar que era hora de parar com a atração diária.

A coluna apurou que Fausto Silva tem ido à Band ao menos duas vezes na semana para gravar as ações de merchandising do "morto-vivo" Faustão na Band. Como os acordos foram assinados meses antes de encerrar o programa, os clientes fazem questão de que seja ele o protagonista de seus vídeos comerciais.

Ele chega na emissora, vai ao camarim para ser maquiado e penteado, entra no estúdio, grava e vai embora. Não há interação com funcionários da produção e tampouco conversas de corredores com antigos amigos. Faustão entra e sai como um foguete, sem "perder tempo" com nada e ninguém.

Anne Lottermann e João Guilherme seguem com seus trabalhos de substitutos do patrão. Internamente, eles receberam o apelido de "banda do Titanic", pois receberam a função de "animar" o público e a plateia nas edições inéditas, mesmo sabendo que o programa afundou e não há a menor possibilidade de ganhar sobrevida.

A propósito, a Band decretou a data do encerramento do Faustão na Band: 28 de julho. Já no dia 31 do mesmo mês, uma segunda-feira, o novo programa deverá estrear. O que tem deixado algumas pessoas preocupadas internamente é que nada se sabe sobre o formato ou quem irá apresentar. Zeca Camargo está oficialmente fora de cogitação. Glenda Kozlowski deve se firmar como titular.

Rombo milionário e demissões

A Band não vê a hora de Fausto Silva ir embora de vez para aplacar o rombo causado em seu caixa. A dívida que o apresentador fez a emissora se meter é gigantesca e as equipes de todos os programas foram afetadas com demissões por conta do alto custo de produção do Faustão na Band. Do Jornalismo ao Entretenimento, todos os times foram desfalcados.

Existe uma certa apreensão no departamento comercial para a definição do novo programa para que os responsáveis possam levar o projeto aos potenciais investidores e atrair anunciantes. Como não existe nada concreto, além da saída de Faustão, estão todos de mãos atadas por enquanto.