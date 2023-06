Reprodução/SBT Atração precisou ser interrompida por seguranças após briga entre mãe e filha

Em busca de conseguir mais audiência, o Programa do Ratinho não pensou duas vezes antes de exibir uma briga entre duas mulheres. No meio da discussão, a mãe tentou agredir sua filha com o microfone, uma cena típica do programa nos anos 1990, e precisaram ser separadas pelos seguranças do SBT.







Nesta quarta-feira (15), o quadro O Que Vai Acontecer? mostrou o caso de uma menina que dizia ter sido menospreza pela mãe durante toda sua vida. A mãe ficou totalmente insatisfeita com a fala e logo partiu para cima de sua filha, que a agrediu de volta.

A mãe propôs que a genitora fosse para cima, além de trocarem xingamentos com os demais membros da família que estavam presentes.

A confusão foi tanta que os seguranças do programa precisaram intervir diversas vezes, separando as duas mulheres da pancadaria.

DIA DE CAOS 🚨



A baixaria no Programa Do Ratinho… Mãe e filha quase aos tapas 🫢🤡 #ProgramaDoRatinho pic.twitter.com/Jewc5b9tMm — Brenno De Moura  (@mbrenno_) June 15, 2023





Além desse ocorrido, o programa Fofocalizando também contou com outra discussão que marcou o dia na emissora. Leo Dias e Mari Saad, esposa de Stênio Garcia, discutiram ao vivo. Após a participação do ator na atração vespertina, sua esposa ameaçou bater nos apresentadores em virtude do bate boca.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko