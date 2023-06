Reprodução Ex-apresentador do Canal Shoptime reforça que sua saída foi positiva

Ciro Bottini contou com exclusividade à coluna mais detalhes sobre sua saída do canal Shoptime, após trabalhar mais de 25 anos como principal apresentador da rede. Em um desabafo sincero, ele afirmou que tinha muita procura e demanda para trabalhos diferentes fora da empresa, e precisava recusar a maior parte deles por conta de seu compromisso com as gravações ou pela cláusula de exclusividade que tinha com a antiga empregadora.



"O impacto financeiro, dessa minha saída da empresa, para mim foi extremamente positivo. Porque sempre tive muita demanda e muita procura para vários trabalhos diferentes e ficava com uma agenda um pouco travada, não conseguia atender todo mundo, então eu passei a trabalhar muito", explicou.

O palestrante relatou que, em comum acordo, romperam o contrato em 2020 ao entender que aquele ciclo e atividade tinha chegado ao fim. "Estou felicíssimo desse tempo", completou.

Além disso, Ciro reforçou que sente muito orgulho de ter trabalhado no Shoptime e que pode criar seu nome, imagem e marca pessoal.

"Então essa é minha meta, é trabalhar muito, produzir muito, vender muito, deixar meu cliente feliz demais. Faturar o maior valor possível, evidentemente, e continuar trabalhando, me sentindo útil para o mundo das vendas", disse.

Parado no tempo

Ciro percebeu que o Shoptime não teria vida longa ao ver que não havia interesse por parte dos executivos em atualizar a linguagem e os formatos dos programas ao longo dos anos, e detonou os antigos empregadores por deixarem o canal se tornar desinteressante nos últimos anos.

"A empresa não conseguiu atualizar a linguagem, não conseguiu rejuvenescer a audiência. O Shoptime se tornou um canal assistido por senhores e senhoras", falou. "A intenção seria expandir, ampliar a audiência e as possibilidades de faturamento que não vinha acontecendo com a empresa porque não conseguiu fazer a transição para o digital."

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.