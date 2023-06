Divulgação/Simone Mariano Gil do Virgor revela estar apaixonado por Ricardo Villardo













Gil do Vigor está apaixonado, e seu pretendente não é segredo. O economista revelou na noite dessa terça (30) que caiu de amores pelo ator Ricardo Villardo, participante do reality show A Grande Conquista, da Record. O economista está acompanhando a irmã, Janielly, na atração e acabou se interessando pelo rapaz. "Sou apaixonado nele", admitiu.





E o ex- BBB está com sorte... Gil descobriu que Ricardo está solteiro. Além da declaração, o economista demonstra que não irá perder tempo e revelou que tentará ficar com o artista após o reality show. "Eu gosto muito dele. Vejo a alma incrível dele. Eu vou atacar ele. Acho ele um gato, charmoso, super maravilhoso. Vou até pra academia dar uma treinadinha", contou o economista no Space no Twitter.

Vale lembrar que Gil já deu outras investidas. Quando Ricardo foi anunciado para o elenco do programa, o economista achou o comediante "tão bom" que enviou uma mensagem na DM no Instagram para o moço. As palavras diziam: "Cuida do amor da minha vida", referindo-se à irmã, Janielly.

"Eu sabia que ela ia precisar de alguém que a segurasse. Sabia que o Ricardo ia ser aquela pessoa que analisa mais, que pensa, que respira. Ele é maravilhoso. Eu sou apaixonado nele", comentou.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho