Morreu nesta quinta (1º) Julyer Rodrigues, responsável pela beleza de Marília Mendonça, da cantora Maiara (irmã de Maraisa) e tantas outras famosas. O maquiador havia sofrido um AVC durante uma viagem a trabalho e, recentemente, também descobriu uma doença degenerativa. Eventualmente, o profissional vinha no Instagram informar seus seguidores sobre sua saúde – já que eles, inclusive, o ajudaram em abril a arrecadar mais de R$ 35 mil em uma vaquinha online para viabilizar o tratamento.





No entanto, a família de Julyer usou as redes sociais na madrugada desta quinta (1) para confirmar a morte do maquiador. "Comunicamos com pesar o falecimento do Julyer. Em breve informaremos o local do velório", escreveu em publicação no Instagram.





O anúncio precedeu uma nota que informava uma nova internação do rapaz. No post publicado cinco dias atrás, constava ainda um pedido de orações. "O Julyer está com uma doença degenerativa a qual afeta o cérebro e consequentemente todo funcionamento do corpo. Infelizmente essa doença não tem cura nem tratamento", explicou.

"Os médicos e as pessoas mais próximas estão buscando oferecer a ele o maior conforto possível neste momento. O Juh não está conseguindo se movimentar, falar e para respirar está recebendo oxigênio. Para Deus nada é impossível e por isso que pedimos a todos orações energias positivas e muito carinho para o Juh", finalizou.

O personal make up começou a apresentar um quadro de saúde preocupante após passar mal no dia 2 de fevereiro, quando sentiu um pincel cair da sua mão, mas seguiu trabalhando. Já no dia 22 de março, a situação se agravou. Julyer chegou a desmaiar e acordou já no hospital. Maiara e Maraisa prestaram assistência e custearam todo o tratamento do profissional.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho