Novo contrato por aí? O responsável pelo humorístico A Praça É Nossa, Carlos Alberto de Nóbrega, assegurou a Marcius Melhem que irá sugeri-lo à nova chefa, Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT, para um programa de comédia na emissora. A proposta, bem aceita pelo ex-diretor no núcleo de humor da Globo, foi feita na terça-feira (13), ao final da live em que ele recebeu o veterano no seu canal no YouTube.





Ao agradecer Nóbrega pela participação nesta, que pode ter sido a primeira de uma série de lives com profissionais do entretenimento, Melhem ouviu do convidado: "Fiz [a live] com o maior prazer, porque eu sempre gostei de você, você sempre foi um cavalheiro comigo, você deu chance a muitos comediantes... Eu gostaria muito se você um dia viesse para o SBT fazer um programa de humor", disse.



"Eu também gostaria muito", reagiu o anfitrião, antes que Carlos Alberto prosseguisse: "Muito muito mesmo. Se você me permite, está havendo uma nova mentalidade agora com a posse da Daniela, filha do Silvio. Hoje, o dia inteiro, houve um encontro lá, mais de 400 pessoas, e se você me permite, eu vou sugerir um programa de humor, e eu gostaria muito se um dia você pudesse esbarrar comigo no corredor", finalizou.

"Seria uma honra, ou será", assentiu Melhem, que disse ter assistido a edição inteira de celebração aos 60 anos do Programa Silvio Santos, que durou mais de cinco horas e contou com todas as filhas do dono do baú, incluindo Beyruti. "Elas estudaram", completou Nóbrega, dizendo que as herdeiras "não têm a prática", "mas têm a teoria", e que se souberem trabalhar do modo certo, "tirando uma panelinha", tudo funcionará bem.

Denúncias contra Melhem

O ex-Global está afastado da TV desde março de 2020, quando se licenciou do cargo de diretor na Globo para acompanhar uma das filhas aos Estados Unidos para uma cirurgia de coração. Na volta, foi demitido em função de denúncias internas de um grupo de atrizes e roteiristas que se dizem vítimas de assédio, moral e sexual. Desde 2021, ele enfrenta as denunciantes na Justiça, por iniciativa dele.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho