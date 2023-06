Reprodução Ministro do STF proibiu o influenciador de publicar fake news

Alexandre de Moares, ministro do STF, determinou que as plataformas de redes sociais devem bloquear o perfil do influenciador Bruno Monteiro Aiub, mais conhecida como Monark. Além disso, o ex-apresentador do podcast Flow está proibido de publicar fake news.

Moraes determinou que Monark deve se abster de realizar "publicação, promoção, replicação e compartilhamento das notícias fraudulentas, ou será autuado com uma multa diária de R$ 10 mil".

Além disso, o ministro estipulou duas horas para que as empresas, Twitter, Telegram, Discord, Meta e Rumble bloqueiem os canais, perfis e contas de Monark. Caso haja o descumprimento, serão multados diariamente no valor de R$ 100 mil.

Às 17 horas desta quarta-feira (14), a comunidade do influenciador da plataforma e aplicativo Telegram já estava indisponível e exibia a seguinte mensagem: "Esta comunidade foi bloqueada no Brasil por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko