Caubói do BBB 23 faz intervenção no rosto avaliada em R$ 20 mil; veja O ex-participante do reality da Globo realizou uma grande transformação nas mãos do médico Danilo Bravo

Home

Gente

Colunas

Gabriel Perline

Caubói do BBB 23 faz intervenção no rosto avaliada em R$ 20 mil; veja