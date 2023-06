Divulgação Stênio Garcia revela o antes e o depois da harmonização facial













Sem suspense, Stênio Garcia deu as caras de vez e mostrou sua transformação estética no programa Fofocalizando, do SBT, nessa terça (13). O ator expôs o resultado da harmonização facial no vespertino, mas logo teve que lidar com os comentários do público – em sua maioria críticas – sobre a mudança. Ao jornal O Globo, o veterano de 91 anos confessou que o procedimento, feito há dez dias, tem o intuito de rejuvenescê-lo para atrair oportunidades de trabalho.





"Estava com pelanca caída por excesso de exercícios físicos. Acha que eu fiz para ficar bonito? Fiz para voltar para o mercado. E as críticas? Caguei", diz Stênio, que fez tratamento com ácido hialurônico no rosto e laser no pescoço.

O último trabalho de Stênio na TV foi em Filhas de Eva, série da Globo de 2021. Agora, o ator conta que está com duas propostas para o teatro e expôs o desejo em continuar trabalhando. "Saudade da TV a gente sempre tem. Não quero me aposentar", afirmou.

Para Stênio, o procedimento estético não foi uma cilada... O resultado ganhou, na verdade, a aprovação do ator. O veterano conta que a transformação elevou sua autoestima e diz que, nas próximas semanas, o rosto desinchará, sendo então possível ver o resultado final.

"Estou me sentindo com menos 15 anos, mas não é definitivo. De dois em dois anos tem que refazer. No entanto, toda essa transformação já me deu mais qualidade de vida, de trabalho. Quem mais vai levar vantagem nisso tudo é a minha mulher", opinou o veterano, que é casado há 25 anos com a atriz Mari Saade.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho