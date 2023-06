Reprodução Tom Cruise deixou claro que não vai desistir de Shakira

Pouco tempo depois de anunciar o fim de seu casamento, Shakira foi flagrada com outros homens, aumentando os rumores de estar vivendo um possível novo relacionamento. Já Tom Cruise estaria incomodado com a aproximação de Shakira e Lewis Hamilton, principalmente por demonstrar interesse na cantora.



De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o ator acredita que o heptacampeão mundial de Fórmula 1 se meteu em um triângulo amoroso. Assim, Tom Cruise estaria com o ego ferido pela interação entre Hamilton e Shakira.

Além disso, o galã de Hollywood deixou claro que só vai desistir da cantora se ela assumir o romance com Hamilton. Segundo o jornal, Cruise já teria entendido que o piloto o ultrapassou na conquista da cantora.

Por outro lado, a publicação afirmou que Shakira considerou os boatos do possível affair com Tom Cruise hilários, o que também teria deixado ele chateado. A artista ressaltou que se divertiu com ele, mas nada além disso.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko