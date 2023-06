Reprodução/SBT O ator sofreu uma drástica transformação e chocou os internautas

Nesta terça-feira (13), Stênio Garcia assustou o público e viralizou nas redes sociais após mostrar o resultado de sua harmonização facial, repleta de uma infinidade de procedimentos, ao vivo no programa Fofocalizando, do SBT. "Estou me sentindo renovado, pelo menos 15 anos a menos", disse.



O ator de 91 anos surpreendeu os fãs com a mudança de visual e transformação do rosto, após realizar procedimentos estéticos como ultrassom e preenchimento de malar, boca, mandíbula e sobrancelha. Ele também aplicou lasers para melhorar a textura da pele e estimular o colágeno.

Nas redes sociais, os telespectadores se mostraram surpreendidos com a transformação. "Uma das melhores que vi até hoje", disse um deles, raro entre o mar de zoeira que inundou a web.



Entretanto, outros deixaram claro que não gostaram do resultado e até fizeram comparações. "Parece a Gretchen, só que careca", falou um dos usuários. "Desculpa, não me cancelem, mas ele ficou a cara da tia da cantina do colégio", relatou outro. Confira algumas reações:

Isso q o sbt tá fazendo deveria ser um crime 😂 — Lhuis Mattos (@Lhuismattos) June 13, 2023





Uai, ele pediu para ficar com a cara da Gretchen? — Colher de Paulo🥄 (@colherdepaulo) June 13, 2023





A Cris Flores é muito profissional. Eu ia dar uma gargalhada. Hahaha — Ritoca (@rittocca) June 13, 2023









Do nada achei que tinha acontecido alguma coisa com os cabelos da Gretchen, fiquei chocado e depois vi que não era ela... — Joao 🏳️‍🌈 (@salgadojr1) June 13, 2023





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko