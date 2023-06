Reprodução/Youtube Lisa Gomes faz nova revelação dos bastidores da entrevista com Bruno





Lisa Gomes acaba de revelar mais um bastidor tenso da entrevista com o sertanejo Bruno, dupla de Marrone, na ocasião em que foi vítima de transfobia. Em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, a repórter do TV Fama disse que o cantor ficou tocando em suas partes íntimas durante a gravação, e que só foi alertada deste absurdo após seu cinegrafista rever as cenas que foram captadas.







"No dia seguinte, meu cinegrafista me mandou uma mensagem e falou: 'Lisa, novamente olhando as imagens, eu vi que ele além de perguntar, ele pega nas partes dele. Então está muito nítido que ele queria te perguntar", relatou a jornalista.

Apenas para contextualizar a situação, Lisa Gomes foi a uma casa noturna para entrevistar a dupla Bruno & Marrone. Antes da gravação começar, Bruno constrange a jornalista perguntando se ela tinha pênis. Para quem não sabe, ela é uma mulher transexual.





"Quando ele me pergunta aquilo, eu fico sem ação, eu começo a sorrir. Aquele sorriso de tentar entender o que está acontecendo. Eu saio de mim e começo a ficar: 'Meu Deus, o que está acontecendo'", relatou a jornalista. "Aí eu volto pra mim. Eu me retraio, porque começo a ficar muito preocupada com aquilo. Mas pensei na mesma hora: 'O público não tem culpa, eu preciso continuar o meu trabalho'. Aí eu continuei fazendo a entrevista, foram uns 6 minutos e pouco de entrevista."

Lisa disse que a situação foi tão constrangedora e violenta que sua mente apagou todo o teor da conversa. Mas ela lembra exatamente de uma pergunta que fez a Marrone, e também da resposta do sertanejo, pois foi uma das situações mais marcantes.

"Eu não lembro de nada do conteúdo, lembro apenas de uma pergunta que fiz para o Marrone. Virei pra ele e perguntei: 'Ele já te fez chorar?'. E o Marrone responde: 'Sim, várias vezes'. Eu só lembro disso", relatou.

"Para mim foi muito importante debater esse assunto, mas ao mesmo tempo ele me fez muito mal. Eu venho fazendo tratamentos de aceitar o meu corpo, muito também com a ajuda do meu marido, o Paulo Roberto, até que eu me deparo com uma situação como essa, faz com que você volte lá atrás e comece o trabalho tudo de novo. Reseta a história", desabafou a jornalista da RedeTV!.