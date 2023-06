Reprodução/Instagram Mendigata anunciou que está a espera de seu primeiro filho

Por meio de uma publicação no Instagram, Fernanda Lacerda compartilhou que está esperando o nascimento de seu primeiro filho. No vídeo, a eterna Mendigata do Pânico mostra sua barriga ao lado de um teste e roupinha de criança.



"Agora me sinto pronta pra compartilhar o maior desafio da minha vida: TÔ GRÁVIDA. Estar grávida é sentir que vc carrega dentro de si o milagre da vida. E nesse caso foi literalmente um milagre... E mesmo sem entender como, parece que ganho uma força pra enfrentar qualquer coisa que aconteça. Você não foi planejado por nós... mas foi planejado por Deus", escreveu na legenda.

A influenciadora fez um ensaio de fotos com 23 semanas de gestação e compartilhou com a revista Quem mais detalhes sobre o momento. "Fui pega de surpresa. Não imaginava que iria acontecer agora. Tinha outros planos, mas Deus tem propósitos. Tudo vem para o nosso melhor e não tenho dúvidas que vai contribuir muito para meu aprendizado nesta vida", afirmou.

Além disso, a modelo relembrou o fim recente do relacionamento com o empresário Anderson Cavalcanti. "Desde que descobri nosso relacionamento deu uma esfriada em vez de nos conectar. Vou dar tempo ao tempo. Nada como tempo para curar. Independentemente do que aconteça, sei que Deus está agindo pro nosso melhor", explicou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko