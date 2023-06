Reprodução Datena e Luiz Bacci debocharam um do outro ao vivo

Na última terça-feira (13), José Luiz Datena e Luiz Bacci se provocaram em seus respectivos programas ao vivo. Durante o Brasil Urgente, Datena mandou uma indireta bem direta para o apresentador do Cidade Alerta, que não deixou barato e o respondeu.





Tudo começou quando Datena mandou um recado para um falso amigo, e mesmo sem citar o nome de Luiz Bacci, parece que o tiro foi certeiro.



"Queria dar um recado pra gente que fica me passando recadinho no telefone e no whatsapp, dizendo 'olha meu irmão eu adoro você, fantástico', e dando sugestões, e depois vibra com a crise de pessoas sendo mandadas embora e sendo colocadas na rua. Quem vibra com a desgraça dos outros é mau caráter da pior espécie. Para esse mau caráter que sabe de quem eu to falando, não me manda mais recadinho de amizade ou coisa precisa, que você se alimenta com a desgraça dos outros. Você não fale em absolutamente nada. Você é um mau carácter desgraçado", disse.

Já Luiz Bacci não ficou quieto e durante a transmissão do Cidade Alerta, e se vangloriou de ser o único programa que contava com uma aeronave ao vivo.

"Neste horário, aqui em São Paulo, em televisão, apenas a Record tem helicóptero pra deixar você bem informado, sobrevoando São Paulo ao vivo", falou.

Mesmo sem citar diretamente Datena, os internautas acreditam que foi uma indireta para o apresentador, já que os cortes recentes da Band tiraram o helicóptero da produção dos principais programas jornalísticos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko