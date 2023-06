De Gretchen a ex de Jojo: Web não perdoa harmonização de Stênio Garcia

Lucas Souza

Os usuários do Twitter não perdoaram o ocorrido e fizeram várias piadas, incluindo Lucas Souza, ex de Jojo Todynho. "A caaaaaaaaaara do ex da Jojo Todynho", escreveu o internauta @vivoca11976. "O Stênio Garcia está parecendo o ex da Jojo sem cabelo, e o ex da Jojo está parecendo o Stênio com cabelo", disse Alfinetei.