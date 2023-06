Divulgação Cantora prepara o lançamento de seu novo single

No dia 15 de junho, a cantora Grag Queen lançará sua música Que Passa, como um presente aos seus fãs no mês do Orgulho LGBTQIAP+. A nova diva do pop brasileiro terá seu single inédito disponibilizado nas plataformas digitais, com clipe e versões em português e inglês.



A canção, produzida pela dupla Ruxell & Pablo Bispo, é uma mistura de reggae, trap e ritmos latinos que farão os fãs dançarem e refletirem ao mesmo tempo.

Para quem conheceu Grag no reality show internacional, Queen of the Universe, da franquia RuPaul's Drag Race, em que ela se consagrou campeã da primeira temporada, terá uma versão em inglês também.

"Eu amo essa faixa pois a escrevi em um momento bem delicado e até hoje ela me inspira e mostra o quão bom é viver. Estamos em constante movimento e às vezes nem tudo sai como imaginamos, mas Que Passa fala para nos mantermos de pé, maneirar nas comparações e aceitar as oportunidades de evoluir. Vou lançar a música no mês do orgulho pois tenho consciência de que todos temos problemas, mas nós da comunidade LGBTQIAP+ temos muitos recortes e situações traumáticas que nos fazem entrar facilmente em lugares péssimos dentro da mente", explicou.



O clipe é muito aguardado pelos fãs da cantora, que contou com uma supreprodução para o lançamento simultâneo em dois idiomas. "O clipe foi gravado no estado de São Paulo e como o título da música é mais enigmático, trouxemos uma ambientação rica em detalhes, seguindo uma 'vibe' misteriosa, uma personagem bem 'drag bruxona' na sua tenda fazendo seus atendimentos com maquiagens e looks que vocês vão amar", contou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko