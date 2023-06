Reprodução/Papagaio Falante Felipe Dylon em entrevista ao podcast Papagaio Falante na terça (13)





















Aos 18 anos, no auge da carreira, Felipe Dylon viveu um breve romance com Sabrina Sato. Ao lembrar da ocasião, que ocorreu em 2005, o cantor detalhou no podcast Papagaio Falante, de Sergio Mallandro e Renato Rabelo, como foi namorar a então musa enquanto a moça fazia sucesso no Pânico na TV -- após ter participado do BBB 3 (2003).





"Eu tinha 18 anos. Rolou um clima durante uma entrevista do Pânico [na TV]. Foi bacana a química que rolou. Foi uma coisa tranquila. A gente se curtia, se gostava, tinha um respeito mútuo. Isso é legal", disse em entrevista na noite dessa terça-feira (13).

Para Dylon, o namoro durou pouco e chegou ao fim pelas dificuldades de agenda e pela distância entre o casal. "Não [durou muito tempo]. [Ficamos] Quando eu estava apresentando um programa de verão na MTV, em São Paulo. Aí eu voltei para o Rio e ficou um pouco difícil pela distância. Ela é uma querida, uma pessoa do bem, super linda. Ela é apaixonante", elogiou.

Sergio Mallandro então disparou que Sabrina está solteira agora, após o fim do casamento dela com Duda Nagle, em março deste ano. Sendo assim, o humorista pediu para que Dylon mandasse um recado para a apresentadora. "Sabrina, você é nota 10", declarou.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho