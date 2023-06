Divugação Rede Tribuna deve ter contrato renovado com SBT por mais cinco anos

Após 38 anos, a TV Tribuna, afiliada do SBT no Espírito Santo, deixaria de transmitir a programação da emissora de Silvio Santos no fim deste mês, mas a Justiça determinou a renovação do contrato da afiliação por mais cinco anos. A decisão foi tomada em função da sua essencialidade para a preservação da atividade empresarial.



Em dezembro de 2022, a TV Tribuna e outras 32 empresas, que integram o Grupo João Santos, passou a ficar sob uma nova gestão. Assim, os atuais presidentes que estão no cargo desde agosto de 2022, reativaram fábricas que estavam inativadas e preveem o faturamento de R$ 1 bilhão ainda este ano.

De acordo com o portal Tribuna Online, os novos gestores reforçaram que os investimentos entre a TV Tribuna e o SBT serão cumpridos. Já a decisão da Justiça apoia-se na ideia que o canal deve contribuir para o Jornalismo ético produzido há mais de 85 anos.

A decisão pelo fim do contrato havia sida anunciada em primeira mão pela coluna em maio deste ano, fazendo com que essa fosse a primeira vez em quase quatro décadas o Estado ficaria sem os conteúdos da segunda maior empresa de comunicação do país.

*Texto de Júlia Wasko

