Divulgação/SBT Após 38 anos, a TV Tribuna, afiliada da emissora, deixará de retransmitir a programação do SBT no fim de junho













O SBT e a TV Tribuna decidiram não renovar o contrato, e a rede deixará de exibir a programação da emissora de Silvio Santos em todo o Espírito Santo no fim de junho. O acordo entre as empresas existe há 38 anos e pela primeira vez em quase quatro décadas o Estado ficará sem os conteúdos da segunda maior empresa de comunicação do país.









Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa da emissora de Silvio Santos confirmou o encerramento do vínculo com a rede e também o fim das transmissões no Estado.

Os detalhes que motivaram o fim do acordo de quase 40 anos entre as empresas ainda são um mistério, mas descobrimos que o SBT já está em negociação com outra emissora no Estado para continuar exibindo sua programação nacional para o local. A expectativa é que ainda neste ano um novo acordo seja firmado.

Os responsáveis pela atual gestão do Grupo João Santos, que detém a Rede Tribuna no Espírito Santo e no Pernambuco, devem voltar à capital em breve. Nos próximos dias, eles devem conversar com os funcionários, mas já deixaram de antemão a informação de que não haverá demissões. Lembrando que o canal em Pernambuco, retransmite a Band.

A afiliada existe desde 1985 reproduzindo grande parte dos conteúdos do SBT em sua grade de programação. Seus estúdios, localizados no Edifício João Santos Júnior em Vitória, cobre praticamente todo o Estado em um único sinal proveniente de sua antena de transmissão, localizada no topo do Morro da Fonte Grande.

A TV Tribuna conquistou a atenção dos telespectadores e o respeito do mercado anunciante, consolidando-se como a 2ª maior emissora de TV do Espírito Santo, mas vinha perdendo seu prestígio nos últimos anos. A coluna apurou que a falta de investimento dos donos na rede fez com que diversos programas próprios flertassem com o traço na audiência.

Atualmente, a briga pela liderança no Espírito Santo ocorre entre a Globo (TV Gazeta) e a Record (TV Vitória). A TV Tribuna, que vem investindo em conteúdo religioso, perdeu muito prestígio e público na região. Agora, o SBT busca uma nova emissora para retransmitir sua programação no Estado.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho