Reprodução A atriz teve o rosto corroído por uso de cocaína

Daniella Westbrook, atriz de Eastenders, ficou conhecida por ter o rosto desconfigurado após usar cocaína abundantemente. Recentemente, a artista detalhou uma situação que viveu quando foi realizar uma cirurgia de reconstrução de face na Turquia, e acabou sendo esbofeteada pelo médico.

De acordo com Daniella, o procedimento foi iniciado sem anestesia, e quando ela gritou de dor pedindo que o médico parasse, ele deu um tapa nela. "Comecei a gritar e chorar por causa do choque. Ele colocou três hastes de metal no meu rosto, e dizia para mim: 'Pare de chorar, pare de chorar'. Eu disse: 'Estou com muita dor. Por favor, por favor. Estou com medo. Estou com muita dor. Não sabia que isso ia acontecer.' Foi realmente assustador", disse.

Além disso, ela afirmou que o médico inseriu hastes de metal em seu rosto sem a sua permissão, e que esses quase furaram seu lábio superior. No momento de desespero, a atriz pegou o celular para filmar a cena, mas o médico pegou o aparelho.

"Ele foi atrás de mim, agarrou meu rosto, disse: 'Pare de se mexer' e me deu um tapa no outro lado. Eu disse: 'Quem diabos você acha que está batendo?'", contou.

Bravo com a situação, o médico se retirou da sala jogando todas as ferramentas da cirurgia sobre a mesa, deixando com que a assistente finalizasse a operação.

"Ele não voltou para o quarto, nunca mais o vi. A garota costurou e disse: 'Você pode ir agora.' Eu não conseguia falar. Isso realmente aconteceu? A única coisa pela qual eu estava lá era meu nariz e minha boca, para uma cirurgia adequada. Minhas gengivas estão retraindo. Eventualmente vou sufocar. Não preciso de um elevador de fio, isso não é cosmético, eu precisava de um procedimento médico", desabafou.

No outro dia, Daniella acordou com um olho roxo e disse que foi mandada para casa sem antibióticos. Além disso, a cirurgia não foi totalmente bem sucedida e agora ela aguarda um próximo procedimento.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko