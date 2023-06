Reprodução Avó do ator contou que a família não contou detalhes sobre a morte dele

A avó de Jeff Machado não recebeu todas as informações e detalhes sobre a morte do ator. A família decidiu poupar a idosa de 93 anos e informou que o artista teve um mal súbito e não resistiu, deixando de lado que ele foi assassinado de maneira brutal.

O corpo do ator foi encontrado dentro de um baú concretado e enterrado em um terreno em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Os suspeitos do crime são Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinícius da Silva Braga.

"Minha mãe tem 93 anos e não sabe como o Jefferson Machado morreu. Nossos irmãos conversaram com a mãe que ele teve um mal súbito, que teve um aneurisma e não tinha retorno", contou a mãe do ator em entrevista ao UOL.

"Depois do sepultamento do Jefferson, eu vim morar [com a minha mãe] num apartamento no centro da cidade. Ela é bem consciente, bem lúcida. Aqui a gente não liga a televisão. A gente só liga quando sabe que tem um programa que dá pra ver e tem muito cuidado. As cuidadoras ficam sempre com o controle da televisão na mão. Qualquer coisa, aperta [o botão]", relatou.

Além disso, a família contou à avó de Jeff que a televisão estava com defeito para não ligarem, e trouxeram visitas para conversarem com ela.

Por fim, sua mãe reforçou que tem evitado acompanhar todas as notícias sobre o crime. "É complicado a gente ver falar o filho dessa forma. Não parece verdade. A minha cabeça não acredita. O Jeff era saudável, lindo e maravilhoso. Sempre cuidou das vacinas, dos remédios, da alimentação", disse.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko